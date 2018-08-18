Arameiska-Syrianska - Umea FC maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Arameiska-Syrianska, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Umea FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Arameiska-Syrianska 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Umea FC 27 puanda ve 5. sırada. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Umea FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 553. İddaa'da Arameiska-Syrianska kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Umea FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arameiska-Syrianska önceki hafta Enskede IK mücadelesinde 3-2 yenildi.

Umea FC, Vasalund-Essinge IF karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Arameiska-Syrianska, 13 gol attı ve 26 gol yedi.

Umea FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Umea FC, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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