Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimler? Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Romantik, bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Aramızdaki Dünya filmine dair detaylar...

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?