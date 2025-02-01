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        Haberler Dünya Arap Birliği Trump'ın planını reddetti | Dış Haberler

        Arap ülkeleri, yayımlanan ortak bildiride Trump'ın Gazze'ye ilişkin teklifini reddetti

        Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele almak amacıyla toplanan Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin Ürdün ve Mısır'a göç ettirilmesine dair planını görüştü. Zirve sonunda bildiri yayımlayan Arap ülkeleri, Trump'ın teklifini reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:18
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        Arap ülkeleri Trump'ın planını reddetti
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        Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin katılımıyla toplanan zirvede Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

        Zirvede görüşülen konuların en önemlilerinden biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerle ilgili teklifi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e göç ettirilmesi gerektiğini belirtmişti.

        Zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, Donald Trump'ın teklifi reddedildi. Gazzelilerin vazgeçilmez haklarından taviz verilmeyeceği ifade edilen bildiride, Gazzelilerin herhangi bir şekilde topraklarından çıkartılmasının da söz konusu olamayacağının altı çizildi.

        Bildiride ayrıca, ABD yönetimiyle 2 devletli çözüm kapsamında her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Mısır ve Ürdün yönetiminin teklifi reddetmelerine rağmen ısrarını sürdürmüş ve Gazzelilerin göçe tabi tutulması gerektiği konusundaki planının uygulanacağını bildirmişti.

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