Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin katılımıyla toplanan zirvede Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Zirvede görüşülen konuların en önemlilerinden biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerle ilgili teklifi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e göç ettirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, Donald Trump'ın teklifi reddedildi. Gazzelilerin vazgeçilmez haklarından taviz verilmeyeceği ifade edilen bildiride, Gazzelilerin herhangi bir şekilde topraklarından çıkartılmasının da söz konusu olamayacağının altı çizildi.

Bildiride ayrıca, ABD yönetimiyle 2 devletli çözüm kapsamında her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Mısır ve Ürdün yönetiminin teklifi reddetmelerine rağmen ısrarını sürdürmüş ve Gazzelilerin göçe tabi tutulması gerektiği konusundaki planının uygulanacağını bildirmişti.