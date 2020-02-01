Arap Birliği: Trump'ın planını tamamen reddediyoruz

Kahire'de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Arap Birliği'nin ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu planını reddettiği ve bu planın barışa öncülük edemeyeceği belirtildi.
Arap Birliği'nin planın uygulanması için İsrail ile işbirliği yapmayacağı belirtilen planda, İsrail'in planı güç kullanarak uygulamaya çalışmaması gerektiği vurgulandı.
KALIN'DAN İLK YORUM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arap Birliği'nin kararı üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Kalın, "Doğru karar ama yine de ihtiyatlı olmakta fayda var." dedi.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 1, 2020
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