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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi
AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarılan açıklamada, "Uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, koalisyon güçleri tarafından imha edilen İHA sayısının son 24 saatte 7'ye ulaştığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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