Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi

AA

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasına göre, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bubi tuzaklı İHA imha edildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü ve Uluslararası Abha Havalimanı'nın bomba yüklü 3 İHA ile tam isabetle hedef alındığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.