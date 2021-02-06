Arap ülkeleri, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

AA

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin Libya'da geçici yönetimi belirlemesinin ardından Arap coğrafyasından memnuniyet ifade eden açıklamalar geldi.

- Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız yaptığı açıklamada, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hafız, BM’nin Libya’daki siyasi sürece yönelik çabalarından övgüyle söz ederek, "Libyalı kardeşlerimiz ülkelerinin çıkarlarını korumaya devam etmelidir." dedi.

Tüm ülkeleri barışçıl çözüme destek vermeye çağıran Hafız ayrıca, Libya’nın egemenliğini ihlal eden dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

- BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki "geçici yürütme otoritesinin" seçilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu adımın Libya'ya güvenlik, istikrar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, BAE'nin yeni yürütme otoritesiyle tam bir iş birliği içinde olacağına vurgu yapıldı.

- Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Libya'da yeni yürütme otoritesinin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu, BM nezdinde yapılan bu seçimin ülke için önemli bir "kilometre taşı" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Libya'daki tüm tarafların ülkenin kapsamlı menfaati çerçevesinde seçim için belirlenen takvime uyması gerektiğine vurgu yapıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Libya'yı seçimlere götürecek yeni otoritenin seçilmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın sağlanması için BM'nin gösterdiği çabadan övgüyle söz edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflara ulusal çıkarlara öncelik verip, barışı tercih etme çağrısında bulunuldu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının geçici yönetimin belirlenmesine ilişkin açıklamasında söz konusu seçimin Libya'ya güvenlik, istikrar ve kalkınma getirmesi temennisinde bulunuldu.

- Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesi olumlu bir adım şeklinde nitelendirilerek, geçici yönetime başarı dileklerinde bulunuldu.

- Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, geçici Libya yönetiminin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Açıklamada bu başarının, Libya halkının güvenlik ve istikrar beklentisini yerine getirmesinin ümit edildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.