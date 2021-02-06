Arap ülkeleri, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Arap ülkeleri, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

Arap ülkeleri, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Arap ülkeleri, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı
AA

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin Libya'da geçici yönetimi belirlemesinin ardından Arap coğrafyasından memnuniyet ifade eden açıklamalar geldi.

- Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız yaptığı açıklamada, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hafız, BM’nin Libya’daki siyasi sürece yönelik çabalarından övgüyle söz ederek, "Libyalı kardeşlerimiz ülkelerinin çıkarlarını korumaya devam etmelidir." dedi.

Tüm ülkeleri barışçıl çözüme destek vermeye çağıran Hafız ayrıca, Libya’nın egemenliğini ihlal eden dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

- BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki "geçici yürütme otoritesinin" seçilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu adımın Libya'ya güvenlik, istikrar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, BAE'nin yeni yürütme otoritesiyle tam bir iş birliği içinde olacağına vurgu yapıldı.

- Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Libya'da yeni yürütme otoritesinin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu, BM nezdinde yapılan bu seçimin ülke için önemli bir "kilometre taşı" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Libya'daki tüm tarafların ülkenin kapsamlı menfaati çerçevesinde seçim için belirlenen takvime uyması gerektiğine vurgu yapıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Libya'yı seçimlere götürecek yeni otoritenin seçilmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın sağlanması için BM'nin gösterdiği çabadan övgüyle söz edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflara ulusal çıkarlara öncelik verip, barışı tercih etme çağrısında bulunuldu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının geçici yönetimin belirlenmesine ilişkin açıklamasında söz konusu seçimin Libya'ya güvenlik, istikrar ve kalkınma getirmesi temennisinde bulunuldu.

- Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesi olumlu bir adım şeklinde nitelendirilerek, geçici yönetime başarı dileklerinde bulunuldu.

- Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, geçici Libya yönetiminin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Açıklamada bu başarının, Libya halkının güvenlik ve istikrar beklentisini yerine getirmesinin ümit edildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME