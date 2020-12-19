Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında artışlar devam ediyor

Kovid-19 salgını Kanada'daki opioid krizini daha da kötüleştirdi

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 58 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 1616 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısının 4 bin 616'ya yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 117 bin 582'ye çıktığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, hastalıktan iyileşen sayısının 87 bin 884 olduğu ifade edildi.

- Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında 876 artış yaşandı.

Açıklamada, abluka altındaki kentte, toplam vaka sayısının 33 bin 34'e yükseldiği belirtilirken, salgın kaynaklı yeni vefat bilgisi paylaşılmadı.