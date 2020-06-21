Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 326'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 302'ye, Katar'da 98'e, Bahreyn'de 61'e yükselirken, Tunus'ta ise vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
AA

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 326'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 505 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 39 bin 650'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 31 bin 240'a ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 302'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 392 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 44 bin 925'e çıktığı, 32 bin 415 kişinin iyileştiği belirtildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybının 98'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 881 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 369'a çıktığı, 68 bin 319 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 61, vaka sayısının 21 bin 331, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 790 olduğu ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısı 1157, can kaybı 50, iyileşen kişi sayısı ise 1020 olarak duyuruldu.

,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19'un fedakar savaşçıları "Babalar Günü"nde de mesai başında - Haberler
SAĞLIKCovid-19'un fedakar savaşçıları "Babalar Günü"nde de ...
Güneş kremini doğru kullanmanın yolları
SAĞLIKİşte güneş kremini doğru kullanmanın yolları
Harvardlı Türk bilim insanına 400 bin dolarlık araştırma ödülü - Haberler
SAĞLIKHarvardlı Türk bilim insanına 400 bin dolarlık ödül
Amansız hastalık ALS'ye dikkat! Tanısı aylar hatta yıllar alabiliyor... - Haberler
SAĞLIKAmansız hastalığa dikkat! En önemli belirti güçsüzlük. ...
21 Haziran Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye! Koronavirüste son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Covid-19'a karşı geliştirilen bitkisel ilaç kapsül formunda üretilecek - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs ilacı diyerek içmişti! Yeni gelişme...
Sağlık Bakanı Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreninde konuştu
SAĞLIK"Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak"
20 Haziran Koronavirüs tablosu belli oldu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! RAKAMLAR
SAĞLIKEn son koronavirüs tablosu
Son dakika! Koronavirüs (coronavirüs) salgınında yeni vaka sayısı 1248
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1248
Endüstrileşmiş toplum hastalığı: Spastik kolit
SAĞLIKDikkat! İşten ve eşten ayrılanlarda ağırlaşan o hastalık. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X