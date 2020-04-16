Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 128'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 227 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 251'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 247'ye ulaştığı aktarıldı.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 119 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1524'e çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 225'e ulaştı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1019'a çıktığı belirtildi.
Ülkede 45 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 176'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, halka izolasyon kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.
- Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 48'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkede 2 kişinin daha iyileşerek hastalıktan kurtulanların sayısının 11'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.
,Safiye Karabacak
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