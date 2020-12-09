Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 72 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği, 1116 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 668'e yükseldiği, ülkedeki vaka sayısının ise 105 bin 445'e ulaştığı, enfekte olanlardan 80 bin 82 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 1039 kişide virüs tespit edildiği, 942 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1136'ya, vakaların 139 bin 135'e, iyileşenlerin de 93 bin 100'e yükseldiği kaydedildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Filistin'de Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği, 1595 yeni vaka tespit edildiği, 1432 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Böylece Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 961'e, vaka sayısı 115 bin 350'ye yükselirken, 88 bin 309 kişi sağlığına kavuştu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 301 yeni vaka tespit edildi, 297 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 900'e, vaka sayısı da 144 bin 900'e çıktı.

Kuveyt'te sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 638'e ulaştı.

- Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bir kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 79'a yükseldiği, bunlar içinde 1382 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.