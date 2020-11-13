Arap ülkelerinden, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya kınama

AA

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "korkakça" nitelendirmesinde bulunduğu saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan halkının yanında olduklarını ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de açıklamasında, Suudi Arabistan'ın ve kurumlarının güvenliğini tehdit eden her türlü "korkakça" eylem karşısında kraliyetin yanında oldukları mesajını verdi.

Olaydan büyük endişe duyduğunu belirten Mısır Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için alacağı her türlü önlemde Suudi Arabistan'a destek olacaklarını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda da saldırı kınandı, insani değerlerle örtüşmeyen, güvenlik ve istikrarı hedef alan tüm şiddet içerikli eylemlerin reddedildiği dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine dün silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 20 el ateş edildiği belirtilmişti.

Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.