Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik

AA

Arap ülkeleri, yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etti.

- Ürdün

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ı telefonla arayarak başarı dileklerinde bulundu.

Ürdün Kralı, telefon görüşmesinde, "Şeyh Nevvaf'ın, Kuveyt ve aziz halkına hizmette başarılı olması için dua ettiğini" söyledi.

- Bahreyn

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Şeyh Nevvaf'a başarı dileklerini ileten bir telgraf gönderdi.

Bahreyn Kralı, gönderdiği telgrafta, Kuveyt'in gelişmesine ve kalkınmasına devam etmesi için Şeyh Nevvaf'ın görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

- Irak

Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şeyh Nevvaf'a tebrik telgrafı gönderdi.

Telgrafında, iki ülke arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu ifade eden Salih, bölgeye barışın hakim olması için Irak'ın Kuveyt'le iş birliğini artırmaya istekli olduğunu kaydetti.

- Lübnan

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad el-Hariri de yeni Kuveyt Emiri'ne gönderdiği telgrafta, "Kuveyt'in Şeyh Nevvaf liderliğinde bölge sorunlarına iş birliği ve kardeşçe bir tutum içinde yaklaşmaya devam edeceğine inandığını" ifade etti.

Hariri ayrıca, Lübnan halkının Kuveyt'e birçok alanda Lübnan'a verdiği desteklerden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

- Mısır

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf'a tebrik telgrafı gönderdi.

Şeyh Nevvaf'a, vefat eden Emir Sabah'ın gerçekleştirme çabasında olduğu inşa ve kalkınmayı tamamlaması sürecinde başarı dileyen Sisi, iki kardeş halkın çıkarı ile Arap ve İslam toplumlarının meselelerine hizmet için Kuveyt'le daha verimli iş birliği arzusunda olduklarını ifade etti.

- Katar

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de görevine yeni başlayan Emir Şeyh Nevvaf'ı kutladı.

Al Sani, gönderdiği tebrik telgrafında Kuveyt halkına gelişme ve kalkınma, Şeyh Nevvaf'a da başarı dileklerinde bulundu.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83),bugün meclis önünde yemin ederek görevine başladı.