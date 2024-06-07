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        Haberler Magazin Ararat Mor'un annesinin evinde yangın - Magazin haberleri

        Ararat Mor'un annesinin evinde yangın

        Oyuncu Ararat Mor'un, Bakırköy'de yaşayan annesinin evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:33
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        Ararat Mor'un annesinin evinde yangın
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        Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gül İbrişim Sokakta saat 08.30 sıralarında 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Yangın çıkan dairede, oyuncu olan ve şubat ayında hayatını kaybeden Ararat Mor'un annesi Dikranui Mor'un yaşadığı öğrenildi. Dikranui Mor, komşuları tarafından daireden çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa süreli paniğe neden olurken dairede hasar oluştu.

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        Ararat Mor, "Takva", "Bahtı Kara", "Abluka" ve "Elde Var Hayat" gibi yapımlarda rol almıştı.

        Yangın çıkan apartmanda oturan Aydın Sabah, "Sabah saat 08.00 sıralarında daireden dumanlar çıkmaya başladı. İnanılmaz bir duman vardı. Her an patlama olacakmış havasında bir duman vardı. Dumandan değil de arkasından olacaklar için tedirgin olduk. Hemen ihbarda bulundum, memur arkadaş hemen geldi. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu böyle durumlar yaşanıyor. Üst katta 3 kişi vardı yaşayan. Yangın çıkan dairede dizilerde filmlerde oynayan Ararat Mor’un annesi yaşıyor" diye konuştu.

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