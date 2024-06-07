Ararat Mor'un annesinin evinde yangın

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gül İbrişim Sokakta saat 08.30 sıralarında 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yangın çıkan dairede, oyuncu olan ve şubat ayında hayatını kaybeden Ararat Mor'un annesi Dikranui Mor'un yaşadığı öğrenildi. Dikranui Mor, komşuları tarafından daireden çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa süreli paniğe neden olurken dairede hasar oluştu.