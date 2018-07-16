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Tanınmamak için şapka ve gözlük takan İymenli, yine kaçamayarak hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Arkadaşları ile güneşlenen oyuncu, birkaç saat sonra yine denize girdi. Gazetecilerden habersiz olan oyuncu, arkadaşları ile bol bol şakalaştıktan sonra gölgede dinlenmeye çekildi.