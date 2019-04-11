Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması

Giriş: 11.04.2019 - 09:27 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Aras Bulut ve sevgilisi Bige Önal, önceki akşam Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus' gösterisini izledi. Gösteriyi sevgilisi Bige Önal'la izleyen Aras Bulut İynemli, rol aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur hakkında konuştu. Dizinin final yapacağı iddialarına net yanıt veren Bulut, "En iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Biz sezon finali yapacağız. Final yok" dedi

  • 1Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    1|34

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Aras Bulut ve sevgilisi Bige Önal, önceki akşam Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus' gösterisini izledi.

  • 2Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    2|34

    Oyun sonrası Cem Yılmaz'ı kulisinde ziyaret eden Sarıkaya, Alice adlı müzikaline ünlü komedyeni davet ettiğini söyledi. Serenay Sarıkaya, "Cem iadeiziyarete gelecek, bekliyoruz onu" dedi.

  • 3Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    3|34

    "ÇUKUR'DA FİNAL YOK"

    Gösteriyi sevgilisi Bige Önal'la izleyen Aras Bulut İynemli, rol aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur hakkında konuştu. Dizinin final yapacağı iddialarına net yanıt veren Bulut, "En iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Biz sezon finali yapacağız. Final yok" dedi.

  • 4Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    4|34
  • 5Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    5|34
  • 6Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    6|34
  • 7Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    7|34
  • 8Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    8|34
  • 9Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    9|34
  • 10Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    10|34
  • 11Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    11|34
  • 12Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    12|34
  • 13Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    13|34
  • 14Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    14|34
  • 15Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    15|34
  • 16Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    16|34
  • 17Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    17|34
  • 18Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    18|34
  • 19Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    19|34
  • 20Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    20|34
  • 21Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    21|34
  • 22Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    22|34
  • 23Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    23|34
  • 24Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    24|34
  • 25Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    25|34
  • 26Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    26|34
  • 27Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    27|34
  • 28Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    28|34
  • 29Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    29|34
  • 30Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    30|34
  • 31Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    31|34
  • 32Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    32|34
  • 33Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    33|34
  • 34Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması - Magazin haberleri
    34|34

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0