Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması

Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Aras Bulut ve sevgilisi Bige Önal, önceki akşam Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus' gösterisini izledi. Gösteriyi sevgilisi Bige Önal'la izleyen Aras Bulut İynemli, rol aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur hakkında konuştu. Dizinin final yapacağı iddialarına net yanıt veren Bulut, "En iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Biz sezon finali yapacağız. Final yok" dedi