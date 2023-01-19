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Haberler Merak Edilenler Aras Kargo Çalışma Saatleri 2023: Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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Aras Kargo çalışma saatleri 2023: Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve hafta sonu)

1989 yılında hizmete başlayan Aras Kargo, 2000 yılında internet sitesi üzerinden müşterilerine online olarak destek vermeye başlamıştır. Başarısını aldığı sayısız ödüllerle taçlandıran Aras Kargo günümüzde 1000'e yakın şubesiyle ülkemizin 81 ilinde faaliyet göstermektedir.

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2023: Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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Kurumsal kimliğiyle sektörde ön plana çıkan Aras Kargo ayrıca resmi internet sitesi üzerinden kurye çağırma, kargo takibi ve en yakın şubeyi bulma gibi özellikler de sunmaktadır.

“Önem Taşır” sloganıyla hareket eden Aras Kargo şubeleri belirli çalışma saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

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Aras Kargo Çalışma Saatleri 2023

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi Aras Kargo çalışma saatleri 09.00 ile 18.00 arasındadır. Cumartesi ise çalışma saati 09.30 ile 15.00 arasındadır. Pazar günü ise Aras Kargo hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Kaçta Açılıyor?

Aras Kargo’nun açılış saati şubeler arası ya da bulunduğu muhite göre farklılık göstermemektedir. Tüm şubeler için geçerli fiks bir saat diliminden söz edebiliriz. Aras Kargo hizmete 09.00’da başlamaktadır. Ancak cumartesi günleri açılış saati yarım saat daha geç olup 09.30’dur.

Aras Kargo Kaçta Kapanıyor?

Aras Kargo’nun standart kapanış saati 18.00 olup bu saat cumartesi günleri farklılık göstermektedir. Cumartesi günü Aras Kargo saat 15.00’da hizmete son vermektedir.

Aras Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri tüm şubeler için sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır.

Aras Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Aras Kargo hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Hafta içi hizmetin aksine cumartesi günü daha kısa saatlerde mesaiye kalınmaktadır. Pazar günü ise Aras Kargo kapalıdır.

Aras Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Aras Kargo hafta sonu sadece cumartesi günleri saat 15.00’a kadar hizmet vermektedir.

Aras Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

Aras Kargo hafta sonu yani cumartesi günü saat 15.00’a kadar dağıtım yapmaktadır. Ancak genellikle şehir dışından gelen kargolar bulunduğu uzaklıktan dolayı öğleden sonra şubelere ulaşabiliyor. Bu durumda kargoların dağıtımı bir sonraki güne erteleniyor.

Aras Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Aras Kargo çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içi olarak farlılık göstermektedir. Hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet veren Aras Kargo cumartesi günü yarım gün yani 09.30 ile 15.00 arasında hizmet sunar. Pazar günleri ise dağıtım yapılmamaktadır.

Aras Kargo Öğle Arası Saati

Aras Kargo şirketlerinde herhangi bir öğle molası saati yoktur. Çalışanlar belirli bir sırayla yemeklerini yerler ve mesaiye devam ederler. Öğle molası olmadığından dolayı tüm şubeler öğle saatlerinde dahi hizmet vermeye devam etmektedir.

Aras Kargo Mesai Saatleri

Aras Kargo mesai saatleri hafta içi 09.00 ile 18.00 cumartesi günü ise 09.30 ile 15.00 arasındadır.

Aras Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Herhangi bir Aras Kargo şubesine ürün teslimini hafta içi saat 18.00’a kadar yapabilirsiniz. Kargo şirketi cumartesi günü ise saat 15.00’a kadar çalışmaktadır. Ürününüzün aynı gün alıcısına ulaşmasını istiyorsanız saat 11.00’dan önce şubeye teslim etmelisiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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