Aras Nehri’nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı - ERZURUM

İlçeye bağlı Çukurlar mevkisinde hayvanları otlatırken, henüz bilinmeyen bir nedenle nehire düşen ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Recep Akın'ın (28) cansız bedenine ulaşıldı.Akın’ın cenazesi, düştüğü yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.Dün akşam saatlerinde Akın'ın kaybolması üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yapmıştı.
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