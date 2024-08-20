Araştırma: 2 yaş altı çocuklarda otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derecede yararlanılabileceği incelendi.

Araştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı.

Söz konusu veriler kullanılarak otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.

Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.