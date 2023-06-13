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Araştırma: Alkol tüketimi 61 hastalık riskini artırıyor

Son yapılan araştırmada, alkol tüketiminin, daha önce bununla ilişkisi olmadığı düşünülenlerin de aralarında olduğu 61 farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı

Araştırma: Alkol tüketimi 61 hastalık riskini artırıyor
AA

İngiltere'deki Oxford Üniversitesinin internet sitesindeki habere göre, Çinliler üzerinde yapılan araştırmada, alkolün insan sağlığı üzerinde düşünülenden fazla olumsuz etkilerinin olduğu saptandı.

Araştırma, China Kadoorie Biobank'ın (CKB) 2004 ve 2008 yılları arasında 10 farklı kırsal bölge ve şehirde yaşayan 521 bin Çinli üzerinde yaptığı değerlendirmelere dayanıyor.

CKB'nin yaptığı çalışma, katılımcıların yaşam tarzları, davranış biçimleri ve alkol tüketim alışkanlıklarını baz aldı.

Araştırmada yer alan erkeklerin üçte birinin, kadınların yüzde 2'sinin düzenli alkol tükettiği belirtildi.

GUT, KATARAKT VE MİDE ÜLSERİ DE ALKOLLE İLİŞKİLİ

Söz konusu erkek katılımcıların 12 yıllık hastane kayıtlarındaki genetik etmenlerinin de incelendiği araştırmada, 207'den fazla hastalığın alkol ile bağlantısı incelendi.

Söz konusu hastalıklardan 28'ini karaciğer sirozu, inme ve sindirim sistemi kanseri gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından alkol ile bağlantısı açıklanan hastalıklar oluştururken, gut, katarakt ve mide ülseri gibi 33 hastalığın da alkol ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında incelenen 1,1 milyon hastane kaydıyla, düzenli aralıklarla alkol tüketen erkeklerin ara sıra alkol tüketen insanlara kıyasla daha sık hastaneye gittikleri ve hasta olma risklerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Günde dört bardak alkol tüketen insanların ara sıra alkol tüketenlere kıyasla alkol bağlantılı hastalıklardan mustarip olma olasılığının yüzde 14 daha fazla olduğu görülen araştırmada, çok alkol tüketenlerin karaciğer sirozu ve gut gibi daha önce alkole ile bağlantısı olmadığı düşünülen hastalıklara yakalanma riskinin ise yüzde 8 olduğu saptandı.

Araştırmanın baş yazarı Pek Kei Im, alkol tüketiminin daha önce belirlenenden çok daha geniş bir hastalık yelpazesine etki ettiğinin altını çizdi.

Araştırmanın yazarlarından Liming Li ise "Çin'de özellikle erkekler arasında alkol tüketimi artıyor. Yapılan çalışma ülkedeki alkol denetim politikalarının güçlenmesi gerektiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

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