B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, B3 vitamini takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi ciddi hastalık risklerini artırdığı ortaya çıktı

Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor
B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor
0:00 / 0:00
AA

Missouri Üniversitesinin araştırma ekibi tarafından nikotinamid ribozit adı verilen besin takviyelerinin vücutta nasıl reaksiyon sergilediğine dair çalışma yapıldı.

Daha önceki bilimsel araştırmalar, B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit gibi besin takviyelerinin kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik konularda fayda sağladığına işaret ederken, son araştırmada B3 takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi hastalıkların riskini artırabileceği görüldü.​​​​​​​

Araştırmada, nikotinamid ribozit takviyesinin gerçek zamanlı ölçümüne imkan veren ultra hassas biyolüminesan görüntülemeye dayalı bir teknik kullanıldı. Söz konusu teknik sayesinde ışık aracılığıyla nikotinamid ribozit tespiti yapıldı.

Missouri Üniversitesinden Elena Goun liderliğindeki araştırma ekibi, yüksek nikotinamid ribozit düzeylerinin meme kanseri riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kanserin metastaz yapmasına veya beyne yayılmasına neden olabileceğini keşfetti.

Goun, "Bazı insanlar otomatikman vitaminleri ve takviyeleri sağlık için sadece yararlı olduğunu varsayımıyla kullanıyor ancak bunların gerçek işlevi hakkında çok az şey biliniyor" diyerek araştırmayı söz konusu bilgi eksikliğinden dolayı yaptıklarını söyledi.

Goun, araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor
SAĞLIK Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: ...
KOAH'lı her üç hastadan biri yüksek alevlenme riski taşıyor
SAĞLIK KOAH'lı her üç hastadan birinde yüksek alevlenme ...
Kalp ve damar hastalıkları, diyabet hastalarında en önemli ölüm nedeni
SAĞLIK Diyabet hastalarına kritik uyarı!
Yapay zeka ile ilk seferde gebelik getirecek embriyo seçimi
SAĞLIK Önemli gelişme! İlk seferde gebelik getiriyor
Grip ve zatürre aşıları KOAH'a bağlı ölüm riskini azaltıyor
SAĞLIK KOAH'a bağlı ölüm riskini azaltıyor!
"Yok artık" dedirten uygulamalar! Antik Roma'nın tıp alanında yaptıkları kan donduruyor!
SAĞLIK "Yok artık" dedirten uygulamalar!
Pfizer ve Moderna'dan flaş karar! - Sağlık Haberleri
SAĞLIK Pfizer ve Moderna'dan flaş karar!
Plastik içeren çocuk ve bebek ürünleri sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
SAĞLIK Bu tehlikeye dikkat!
BioNTech, Singapur’da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi kuracak
SAĞLIK BioNTech, Singapur’da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi ...
Kalp krizi riskini azaltıyor ve hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!
SAĞLIK 'Günde 20 dakika' mucizesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.