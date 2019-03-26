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Araştırma: Beyin 90'lı yaşlara kadar yeni hücre üretebiliyor

Avrupalı nörologlar, beynin hafıza ve ruh halini yöneten kısmı olan hipokampüsün 90'lı yaşlara kadar yeni beyin hücresi üretebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Alzheimer hastalığının baş göstermesiyle ise üretilen yeni hücre sayısı azalıyor.

Giriş: 26.03.2019 - 10:33 | Güncelleme:
- Getty Images

Bilim insanları, insan beyninin 90'lı yaşlarına kadar yeni hücre üretmeye devam edebildiğini ortaya koydu.

İspanya'da yapılan araştırmaya göre beynin hafıza ve ruh halini yöneten kısmı olan hipokampüs, yaşlılıkta dahi taze hücre üretebiliyor.

Ancak Alzheimer hastalığının baş göstermesiyle, beyindeki yeni hücre sayısı azalıyor.

Uzmanlara göre bu araştırma, Alzheimer'ın erken teşhisine de yardım edebilir.

Yaş ilerledikçe üretim yavaşlıyor

Nature Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırma için, 43-87 yaş aralığında hayatını kaybetmiş olan 13 kişinin bağışlamış olduğu beyin dokuları incelendi.

Deneklerin tamamı ölmeden önce nörolojik açıdan sağlıklıydı.

- Getty Images

Madrid Özerk Üniversitesi'nden María Llorens-Martín, ekipçe yaptıkları incelemelerde sağlıklı beyinlerde yeni nöronlara rastladıklarını ancak bu nöronların sayısının yaş ilerledikçe azaldığını söyledi.

40 ve 70 yaşları arasında beyindeki yeni hücreler 40 bin milimetreküpten 30 bin milimetreküpe kadar düştü.

Alzheimer hastaları

Araştırmacılar daha sonra, ölmeden önce Alzheimer teşhisi konduğu bilinen 52 ile 97 yaş aralığında deneklerin beyin dokularını inceledi.

Bu Alzheimer hastalarında da yeni beyin hücrelerinin oluştuğuna dair izler vardı ama sağlıklı beyinlere oranla yeni hücre sayısı çok daha azdı.

Alzheimer'ın daha ilk safhalarında olan beyinlerde, sağlıklı beyinlerdeki yeni hücrelerin yarısı ya da daha azı kadar yeni hücreye rastlandı.

Nöroloji uzmanları on yıllardır beyindeki hücre üretimi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bazıları insanların yetişkinliğe eriştiğinde beyin hücresi 'kotasını' doldurduğunu, bazıları da yaşlılığa kadar beynin yeni nöronlar ürettiğini öne sürüyor.

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