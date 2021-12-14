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Haberler Sağlık Araştırma:BioNTech aşısı Omicron'a karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
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Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu

Araştırma:BioNTech aşısı Omicron'a karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
BioNTech, Omicron'a karşı yüzde kaç koruyor?
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AA

Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı.

YÜZDE 33 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Buna göre, Covid-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi.

Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi. Bu oran delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi.

OMİCRON VARYANTI DİĞER VARYANTLARA KIYASLA DAHA HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.

Noach ayrıca Omicron nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların büyük çoğunluğunun "aşısız" olduğuna dikkati çekti.

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) Başkanı Glenda Gray de yaptığı açıklamada, daha düşük koruma oranlarına rağmen Pfizer-BioNTech aşılarının hastaneye yatışlara karşı etkili olmasının önemli olduğunu belirterek "Bu sonuçlar bizi son derece cesaretlendirdi" dedi.

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