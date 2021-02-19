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Araştırma: Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor

Avrupalı araştırmacılar, diyabetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastaneye kaldırılan hastalarda ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırma: Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor
AA

UPI’nin haberine göre, Fransa’daki Nantes Üniversitesi diyabet uzmanlarının yürüttüğü araştırma kapsamında, Fransa’daki 68 farklı hastanede virüs tedavisi gören 2 bin 800 diyabetli hastaya ilişkin veriler değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlar, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan her 5 diyabetli Kovid-19 hastasından 1’inin, hastaneye kaldırıldıktan sonraki 1 ay içinde hayatını kaybettiğini gösterdi.

Bunun yanı sıra düzenli insülin alan ileri düzey diyabet hastalarında Kovid-19'dan ölüm riskinin, insülin kullanmayan diyabet hastalarına göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirlendi.

Uzmanlar, düzenli tedaviler uygulanarak diyabetli hastaların kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutulmasının Kovid-19 bağlı ölümlerin önüne geçilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Araştırmacılar, diyabetli hastaların yüksek risk grubunda olduğunu ve öncelikli olarak aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

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