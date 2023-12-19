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        Haberler Sağlık Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

        Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

        Finlandiya ve İsveç'te yapılan araştırma, erken yaşlarda geçirilen bazı hastalıkların, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:10
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        Bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir
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        Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada erken yaşlardaki 414 hastalık ile çocuk sahibi olma arasındaki bağlantı incelendi.

        Finlandiya ve İsveç'te yaklaşık 1,4 milyon kadın ve 1,1 milyon erkekle yapılan araştırmada incelenen hastalıklardan 74'ünün çocuk sahibi olmamaya ciddi etkilerinin bulunduğu, 33'ünün ise hem kadınları hem de erkekleri etkilediği belirlendi.

        Üremenin pik yaptığı yaşlar öncesinde geçirilen, ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmama ihtimalini artıracağı ifade edilen hastalıkların neredeyse yarısının ruhsal, kalan kısmının da otoimmün gibi rahatsızlıklardan oluştuğu bildirildi.

        Araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse yüzde 15'inin, kadınların da yüzde 16,6'sının çocuksuz olduğu kaydedildi.

        Öte yandan araştırmada çocuk sahibi olmamanın gönüllü mü yoksa zorunlu mu olduğu ayrımının yapılabilmesi ve bu durumun etkilerinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

        Araştırmanın yazarlarından Aoxing Liu, "Çalışmamız, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşamın erken dönemindeki hastalıkların yaşam boyu çocuksuzlukla nasıl ilişkili olduğunu sistematik araştıran ilk çalışmadır." dedi.

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