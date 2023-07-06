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        Araştırma: Fazla kilolar tek başına erken ölümlerin sebebi olmayabilir

        Yapılan bir araştırmada "vücut kitle endeksiyle (VKE)" belirlenen fazla kiloların, diğer sağlık sorunlarından ayrı düşünüldüğünde ölüm oranını artırmadığı ortaya çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 16:18
        Kilo tek başına erken ölüm sebebi olmayabilir!
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        PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmada, fazla kiloların tek başına erken ölümleri artırdığına dair bir kanıt bulunmadı.

        CNN'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, bir yetişkinin VKE'si 25-29,9 arasındaysa "fazla kilolu", 18,5-24,9 arasındaysa "normal" olarak tanımlanıyor. 30 veya daha yüksek VKE ise obez sayılıyor.

        Araştırma New Jersey'deki Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Okulu ve Rutgers Halk Sağlığı Okulu çalışanları tarafından yapıldı.

        Araştırmacılar, 1999-2018 Ulusal Sağlık Görüşme Anketi ile 2019 ABD Ulusal Ölüm Endeksi'nde yer alan ve 20 yaşından büyük 554 binden fazla Amerikalıya ait verileri analiz etti.

        Çalışmanın baş yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Aayush Visaria ve yardımcı yazarı Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü Soko Setoguchi, 20 yıl içinde ölenlerin VKE seviyelerini karşılaştırdı.

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        VKE'Sİ 27,5'İN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER DİKKAT!

        VKE seviyeleri 27,5'in üzerinde olan kişilerde ölüm riskinin yüzde 18 ila 108 arttığını kaydeden Visaria, kilo arttıkça riskin U şeklinde bir eğriyle yükseldiğini, VKE'si 24,5-27,5 arasında olan 20-65 yaş aralığındaki bireylerde ölüm riskinde önemli bir artış olmadığını kaydetti.

        Visaria, "Bu çalışmanın asıl mesajı, VKE'yle tanımlanan fazla kilonun ölüm riski açısından zayıf bir gösterge olduğunu, aslında VKE'nin sağlık riski için zayıf bir gösterge olduğunu, bunun bel çevresi gibi diğer obezite verileriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktır" dedi.

        Aynı VKE grubundaki insanlarda, bel çevresi ölçüsü büyük olanların daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Visaria, "Araştırmada, 'fazla kilolu' VKE aralığında (25-29,9), bel çevresi ölçüsü büyük kişilerde ölüm riski, bel çevresi küçük olanlara oranla yüzde 17-27 daha yüksek çıktı" açıklamasını yaptı.

        Araştırmada, 65 yaşından büyük yetişkinler için 22,5-34,9 VKE aralığında ölüm oranında artış görülmediği belirlendi.

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