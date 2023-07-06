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Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla yeni araştırma görevlisi maaşları

Araştırma görevlisi maaşı 2023 Temmuz memur zammının belli olmasıyla gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur maaşları refah payı hariç yüzde 17,55 zamlanacak. Açıklama sonrası araştırma görevlisi maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 Temmuz zammı ile en düşük yeni zamlı akademisyen maaşları ile ilgili detaylar...

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  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammıyla yeni en düşük akademisyen maaşına yüzde kaç zam geldi?

    Araştırma görevlisi maaşları merak konusu oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur zam oranı belli oldu. Memur zammının açıklanmasıyla gözler zamlı akademisyen maaşlarına çevrildi. İşte, 2023 yeni zamlı araştırma görevlisi maaşı...
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammıyla yeni en düşük akademisyen maaşına yüzde kaç zam geldi?

    AKADEMİSYEN MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 oldu. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında, 2023 Temmuz zammı ile akademisyen maaşı 23 bin 398 TL oldu.

    Ancak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. 

    Not: Bu tutar, enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammıyla yeni en düşük akademisyen maaşına yüzde kaç zam geldi?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? 

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

    REFAH ZAMMI NE OLACAK?

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammıyla yeni en düşük akademisyen maaşına yüzde kaç zam geldi?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110’A ÇIKABİLİR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartacaklarını, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını söyledi.

    Bekâr bir çalışan için en düşük memur maaşı 10.500 TL düzeyinde bulunuyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir çalışan için en düşük memur maaşı ise 11.848 TL.

    En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartmak için bekâr çalışan maaşı dikkate alınırsa 4.500 TL, aile yardımı alan çalışan dikkate alınırsa 3.150 TL seyyanen zam yapılması gerekecek. Seyyanen zamla 15.000 liraya çıkartılan maaşı 22.000 liraya tamamlamak için ise yüzde 47 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu durumda, memurlar için bu artışın 17.55 puanlık kısmı enflasyon farkı + toplu sözleşme zammından, 29.45 puanı ise refah zammından oluşacak.

    Maaş zammında bekâr memur dikkate alınırsa en düşük memur maaşı 11.500 TL artacak ve artış oranı yüzde 110’u bulacak. Aile yardımı alan memur dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 10.150 TL artacak ve artış oranı yüzde 86 olarak gerçekleşecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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