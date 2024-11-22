Araştırma: Hava kirliliği egzamaya neden olabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde egzama görülme olasılığı artıyor. Yaklaşık 300 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, havada en küçük boyuttaki maddeler olarak bilinen partikül maddeye (PM 2,5) maruz kalanların, hava kirliliğinin daha az görüldüğü bölgelerde yaşayanlara kıyasla egzamaya yakalanma olasılığının iki kattan fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, küresel olarak hava kirliliği seviyelerinin arttığını ve kentsel nüfusun yüksek miktarda PM 2,5'e maruz kaldığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 90'ının zararlı madde içeren havayı soluduğunu ve kirliliğin, solunum sorunlarının ötesinde, sağlığı çok yönlü şekilde etkilediğini ifade ediyor.