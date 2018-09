Araştırma: Her gün aspirin almanın yarardan çok zararı olabilir

ABD ve Avustralya'da yapılan bir araştırma, 70 yaşın üstünde olan ve kalp rahatsızlığı geçmişi bulunmayan kişilerin her gün aspirin almaması gerektiğini ortaya koydu.

Monash Üniversitesi tarafından ABD ve Avustralya'da yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, günlük aspirin kullanımının sanılanın aksine 70 yaşın üstündeki kişiler için herhangi bir fayda sağlamadığı, aksine iç kanama riskini artırdığı öne sürüldü.

Araştırma kapsamında, katılanların yarısına beş yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildi. Aspirin alan ve almayan kişilere düzenli olarak çeşitli testler yapılarak sağlık durumlarının seyri inceledi. Araştırmanın sonuçları da kısa bir süre önce New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Geçmişte kalp ve damar hastalığı geçirmemiş kişilerin, düzenli olarak aspirin almaları halinde iç kanama risklerinin arttığı görüldü.

Araştırmayı yapan bilim insanları arasında bulunan Monash Üniversitesi'nden Prof. Dr. John McNeil, "Sonuçlara göre, dünya genelinde yaşı geçkin milyonlarca kişi herhangi bir tıbbi neden olmaksızın gereksiz yere aspirin kullanıyor olabilir. Çünkü araştırmanın sonuçları, aspirinin kanama riskini azaltıcı yönde bir fayda sağladığı savını desteklemiyor" dedi.

Kalp ve damar hastalığı geçirmiş kişilerde ise tersi bir durum söz konusu. Aspirin kullanımı bu kişilerde kanı incelterek, tekrar bir kriz geçirme riskini aşağı çekiyor.

