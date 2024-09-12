Kız çocukları kimyasal maruziyeti yüzünden ergenliğe daha erken giriyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.

Ergenliğe erken girmenin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinde artışa neden olabildiğini belirten araştırmacılar, kimyasal maddelere maruz kalmanın kızlarda ergenlik sürecinde kilit rol oynayan belirli reseptörleri tetikleyebildiğini ifade etti.

Araştırmacılar deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan bazı zararlı kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesine neden olduğunu tespit etti.