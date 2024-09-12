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        Haberler Sağlık Kız çocukları kimyasal maruziyeti yüzünden ergenliğe daha erken giriyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Kız çocukları çeşitli ürünlerdeki kimyasallara maruz kaldıkları için ergenliğe daha erken giriyor

        ABD'de yapılan yeni bir araştırma, kız çocuklarının deterjan, parfüm veya kişisel bakım ürünlerinde bulunan kimyasallara maruz kalmaları nedeniyle ergenliğe daha erken girdiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:08
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        Kız çocukları kimyasal maruziyeti yüzünden ergenliğe daha erken giriyor
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        ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.

        Ergenliğe erken girmenin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinde artışa neden olabildiğini belirten araştırmacılar, kimyasal maddelere maruz kalmanın kızlarda ergenlik sürecinde kilit rol oynayan belirli reseptörleri tetikleyebildiğini ifade etti.

        Araştırmacılar deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan bazı zararlı kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesine neden olduğunu tespit etti.

        The Hill gazetesinin haberine göre, NIH Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden Natalie Shaw, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ekibin kızların ergenliğe erken girmesine neden olacak birkaç madde tespit ettiğini söyledi.

        Shaw, özellikle parfümlerde bulunan ve kimyasal olan "misk amberi" gibi bileşiklerin zararlarına dikkati çekti.

        Son yıllarda kız çocuklarının ergenliğe daha erken girdiğini ifade eden Shaw, ebeveynleri, çocukları için kişisel bakım ürünleri kullanırken ihtiyatlı olmaya çağırdı.

        Araştırmanın bulguları Oxford Academic'in "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.

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