Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor

        Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor

        Yapılan bilimsel bir araştırma, çocukların içme suyunda bulunan yüksek florür seviyesine maruz kalmasının; beynin öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediğini ortaya koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim ayında, Science Direct dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışma, suda bulunan florür seviyesinin beyin gelişimini etkilediğini saptadı. Çalışma, florür açısından zengin termal kaynaklar sunan Etiyopya'da yapıldı.

        2

        0,4 ila 15,5 mg/L arasında değişen florür seviyesine maruz kalan 74 çocuk denek olarak kullanıldı (Dünya Sağlık Örgütü bu oranın 1,5 mg/L'nin altında olması gerektiğini söylüyor).

        Çocuklardan ev, bir kişi ve eşek resimleri çizilmesi istendi; toplam 204 resim çeşitli etkenler göz önüne alınarak değerlendirildi.

        3

        Çalışma, daha yüksek florür oranına maruz kalan çocukların resimlerinin daha hatalı olduğunu ortaya koydu.

        Fotoğrafta florür seviyesi ve resme verilen puan gözüküyor. İçtiği suda 0,41 mg florür olan çocuğun resmi iyi bir puan alırken; yüksek florür seviyesine maruz kalan çocuğun resmi en düşük not aldı.

        4

        Yüksek florür düzeyinin beynin mekansal hafıza ve öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediği saptandı. Çalışmanın baş yazarı Tewodros Godebo, "Bulguları doğrulamak için daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu testler yüksek florür ile bilişsel bozukluk arasında açık bir ilişki olduğunu doğruladı."

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Maganda dehşeti yine kahretti! Tuğrul'dan acı haber geldi
        Maganda dehşeti yine kahretti! Tuğrul'dan acı haber geldi
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!