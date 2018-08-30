Araştırma: Zeytinyağı, cinsel performans için Viagra'dan daha etkili olabilir

Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalp akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

'Viagra yerine zeytinyağı'

Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor.

Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor.

Araştırmacılara göre, zeytinyağı diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

Telegraph, araştırmayla ilgili 1990'larda Viagrayı bulan ekipten Prof Mike Wyllie'nin de görüşünü aldı.

'Toplumda hâlâ ilaca başvurma eğilimi baskın'

Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.

Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80'inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil.

Wyllie "Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor" diyor.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Julie Ward da, araştırma sonuçlarını destekliyor.

"Penisteki kan damarlarının çok dar olması nedeniyle, erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme gibi sıkıntılar, damar tıkanıklığının ilk işaretleri olabiliyor" diyen Ward şöyle devam ediyor:

"Damarların incelmesi kalp krizi ve felç riskini de artırıyor. Cinsel sağlık için damar tıkanıklığı ve diyabet gibi unsurların da erkenden araştırılması ve tedavi edilmesi gerekli."

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