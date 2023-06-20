Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti

ABD'de araştırmacılar, kesin tedavisi olmayan Huntington hastalığına sebep olan ilk "kıvılcımı" yürüttükleri bilimsel çalışmayla tespit etti

Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Ulusal Halk Radyosu NPR’nin haberine göre, Stowers Tıbbi Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Randal Halfmann’ın da dahil olduğu bir grup bilim insanı tarafından yürütülen araştırma, hastalığa yakalananların beyninde ölümcül hastalığı ilk tetikleyen "moleküler kıvılcımı" bulmayı hedefledi.

Hastalığın gelişim seyrini, beyinde gerçekleşen bir "orman yangını"na benzeten Halfmann, "Hastalık ilerledikçe, bir tür orman yangınını etkili bir şekilde izliyorsunuz ve bunu neyin başlattığını anlamaya çalışıyorsunuz" dedi.

Uyguladıkları deneme-yanılma yönteminin işe yaradığını vurgulayan Halfmann, beyindeki bu küçük orman yangınını başlatanın tek bir PolyQ molekülü olduğunu ifade etti.

Hastalığa yakalananların, bedenleri üzerindeki kontrollerini zaman içerisinde kaybetmeye başladığını dile getiren Halfmann, hastanın yaşadığı zihinsel fonksiyon kaybıyla devam eden sürecin ölümle sonuçlandığını belirtti.

Benzeri nörolojik dejenerasyon hastalıklar gibi Huntington da beyindeki proteinlerin anormal bir şekle girip birbirine yapışmasıyla başlıyor.

Bu zararlı protein yığınları, çevresindeki proteinlerin de yanlış katlanmasına ve kümelenmesine sebebiyet veriyor.

HASTALIĞIN YAYILIMI LABORATUVAR ORTAMINDA ENGELLENDİ

Beyin hücrelerini geri dönülmez şekilde yok eden hastalığın gelişimi bugüne kadar engellenememişken araştırmacılar hastalığa sebep olan molekülün yayılımını laboratuvar ortamında durdurmayı başardı.

Huntington hastalığında toksik hale gelen PolyQ adlı proteinin çok sayıda versiyonunu oluşturarak hücrelere yerleştiren araştırmacılar, beyin hücrelerinde meydana gelen katlanma bozukluklarını tespit etmeyi amaçladı.

Halfmann, karanlık bir odanın iç düzeni anlamaya benzettiği metodu, "Bir şeylere çarpmaya devam ediyorsunuz nihayetinde tam olarak (odanın) neye benzediğini anlamaya yetecek kadar şeye çarpıyorsunuz" şeklinde anlattı.

Söz konusu metotla laboratuvar ortamında bu molekülün yayılımının engellenmesinin yolunu bulduklarını kaydeden Halfmann, bir sonraki adımın ilaç geliştirmek olduğuna ifade etti.

Florida merkezli Wertheim UF Scripps Enstitüsü’nde nörodejeneratif hastalıklar üzerine çalışmalar yürüten Corinne Lasmezas da açıklamasında, araştırmanın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yol açan ilk olguyu bulmaya ve yeni tedavilere kapı aralayabileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçiriyor, tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor
SAĞLIK Tek gecede ödem attıran muhteşem kür!
Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi
SAĞLIK Diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi
Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için elimizde net bir veri yok
SAĞLIK Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için net bir ...
Severek tüketiyoruz ama… Diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan etkisi
SAĞLIK Diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan ...
Kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı!
SAĞLIK Kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı!
Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat!
SAĞLIK Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat!
İklim değişikliği alerjinin şiddetini artırıyor
SAĞLIK İklim değişikliği alerjinin şiddetini artırıyor
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'kızamık' açıklaması: Ölüm iddiaları asılsızdır
SAĞLIK Bakan Koca'dan 'kızamık' açıklaması: Ölüm iddiaları ...
Çocuklarda skolyozun erken tanısında ebeveynlere de görev düşüyor
SAĞLIK Skolyozun erken tanısında ebeveynlere de görev ...
Aralıklı oruç, Tip 2 diyabet ve obeziteyi önleyebilir
SAĞLIK Aralıklı oruç önerisi! O hastalıkları önleyebilir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.