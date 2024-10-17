Araştırmaya göre kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı şekillerde hafifletiyor

Science Daily dergisinin haberine göre, ABD'li bilim insanları, hem sağlıklı hem de kronik bel ağrısı teşhisi konulan toplamda 98 katılımcının yer aldığı iki ayrı klinik çalışmanın verilerini inceledi.

Araştırma kapsamında ağrı kesici işlevi gören etkenlerin çalışmasını durduran bir ilaç olan "nalokson" verilen katılımcılara meditasyon yaptırıldı.

Araştırmacılar, meditasyon sırasında bacaklarına acı verici ama zararsız bir ısı uyaranı uygulanan katılımcıların bu acıya tepkilerini inceledi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, "nalokson" ilacının erkeklerde meditasyonun ağrı kesiciliğini engellediğini görürken, kadınlarda ise meditasyonun ağrıyı azaltma etkisini artırdığını tespit etti.