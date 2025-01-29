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        Haberler Sağlık Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

        Araştırmacılar, kansere yakalanma riskinin doğum öncesinde başlayabildiğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:38
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        Kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor
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        Van Andel Enstitüsünden bilim insanları, kanser riskinin belirlenmesine ilişkin araştırma yaptı.

        Fareler üzerinde yapılan araştırmada, canlıların kansere nasıl ve ne zaman yakalanacağını belirleyen "epigenetik faktörler" incelendi.

        Araştırmacılar, farelerin gelişimleri esnasında ortaya çıkan iki epigenetik duruma rastladı.

        Söz konusu iki epigenetik durumun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere yakalanma riskine dair bilgi verdiğinin ortaya konulduğu araştırmada, riskin doğumdan önceki dönemde oluşabileceğine işaret edildi.

        Araştırmacılar, iki epigenetik durumdan birinin düşük, diğerinin ise daha yüksek kanser riski anlamına geldiğini belirledi.

        Epigenetik durumların yalnızca risk seviyesine değil olası kanser türüne ilişkin de bilgi verdiği görüldü.

        Yavru farelerde incelenen epigenetik durumlarının, lösemi ve lenfoma gibi kan kanseri türlerine ya da akciğer ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

        Araştırma, "Nature Cancer" dergisinde yayımlandı.

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