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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığında imamı vurdular! - Son dakika Batman haberleri

        Arazi anlaşmazlığında imamı vurdular!

        Batman'ın Beşiri ilçesinde akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları iddia edilen imam, çıkan silahlı kavgada vuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:10
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        Arazi anlaşmazlığında imamı vurdular!
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        Batman'da alınana bilgilere göre, dün akşam Beşiri ilçesi Mehmet Yatkın Mahallesi’nde cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı.

        VURULAN İMAM HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan imam, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan imamın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Batman
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