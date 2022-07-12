Arazi kavgasında kan aktı! Çıkan çatışmada öldürüldü

İHA

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Erisoylu önceden A. Ç.’ye ait olan araziyi ihale yoluyla satın aldı. Satın aldığı araziyi incelemek için sabah saatlerinde mahalleye gelen Nurettin Erisoylu ile arazinin eski sahibi A.Ç. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre büyüyen kavgada Nurettin Erisoylu ile A.Ç. birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı.

Kurşunların isabet ettiği Nurettin Erisoylu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı A.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.