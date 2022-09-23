Arazi kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da iki şahıs arasındaki arazi kavgası silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman K. (62) ve Hüseyin İncekara (58), iddiaya göre aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya İncekara'nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara (54) ve oğlu Mücahit İncekara (22) da dahil oldu.

3'ÜNÜ DE SİLAHLA VURDU

Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'ya ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi, kanlar içinde yere yığıldı. Osman K. de olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Osman K.´yi yakalamak için çalışma başlattı.