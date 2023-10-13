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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi tartışmasında öldürüldü

        Arazi tartışmasında esnaf 4 kez bıçaklandı

        Bolu'da esnaflık yapan Murat Calp, sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet Beyhan tarafından bıçaklandı. 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:34
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        Arazi tartışmasında bıçaklandı
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        Bolu'da esnaflık yapan Murat Calp (44), Ahmet Beyhan (46) tarafından bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde elektronik eşya mağazası sahibi Murat Calp ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan Ahmet Beyhan arasında iddiaya göre arazi alışverişi nedeniyle tartışma yaşandı.

        4 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

        Murat Calp
        Murat Calp

        İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ahmet Beyhan iş yerinin önünde bıçakla Calp'a saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Calp, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        OLAY SONRASI POLİSE TESLİM OLDU

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet Beyhan, olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Ahmet Beyhan
        Ahmet Beyhan

        Şüpheli Ahmet Beyhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyhan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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