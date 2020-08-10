Arazide yaralanan kişi ambulans helikopterle alınamayınca askeri helikopter sevk edildi - ERZİNCAN

AA

Kemaliye ilçesinin Gökseki Boğazı Koşan Deresi mevkisinde piknik yaptıktan sonra doğa gezisine çıkan Şerif Özmen'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı aramada, Özmen arazide yaralı halde bulundu.Bölgeye çağrılan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle 3 kez deneme girişimine rağmen iniş yapamayınca destek için bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.Tunceli'den havalanarak bölgeye ulaşan askeri helikopter, yaralanan Özmen'i bölgeden alarak Erzincan Askeri Havalanına iniş yaptı.Özmen, burada hazır bekletilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.