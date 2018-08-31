Arbroath - Brechin City maç önü

İskoçya 1.Lig maçında Arbroath ile Brechin City, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Arbroath 10 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Brechin City 6 puanda ve 5. sırada. Arbroath, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Brechin City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Arbroath galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Brechin City galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Arbroath son hafta oynanan Brechin City maçında 0-1 yenildi.

Brechin City ise Arbroath maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Arbroath, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Brechin City, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brechin City 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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