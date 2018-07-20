Arbroath - Elgin City sahaya çıkıyor

İskoçya Lig Kupası Grup A maçında Arbroath ile Elgin City, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Arbroath, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Elgin City son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 231 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arbroath kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Elgin City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Arbroath son hafta oynanan Stirling Albion maçında 1-1 berabere kaldı.

Elgin City ise Cowdenbeath maçında 0-0 berabere kaldı.

Elgin City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Elgin City, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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