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Arçelik, iklim değişikliği mücadelesini Everest'in zirvesine taşıdı

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Arçelik, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarında hedef büyüterek dünyanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest Dağı tırmanışını gerçekleştirdi

iklim değişikliği

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek için 2011'de, Afrika’nın en yüksek noktası Kilimanjaro, 2017 ve 2018'de, Avrupa’nın en yüksek dağı Elbrus ve Ocak 2019'da ise Asya kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua'ya tırmanış organizasyonu gerçekleştiren Arçelik, bu kez dünyanın zirvesine ulaşmayı başardı.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu'nun gerçekleştirdiği tırmanış, yaklaşık 4 hafta sürdü ve 23 Mayıs'ta 8 bin 848 metrelik Everest zirvesine ulaşıldı

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN DAHA FAZLA KOLEKTİF ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Bulgurlu, mevcut tahminler ışığında 2040 yılına kadar küresel sıcaklıkların ortalama 1,5 derece artabileceğinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar Himalaya Dağları’ndaki buzulların üçte ikisinin eriyebileceği tahmin ediliyor. Bu çarpıcı gerçeklerden ilham alarak yola çıktık. Dünyamızın önünde oldukça kısa bir süre var. Bu nedenle iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerini azaltmak için hızlı davranmalıyız. Gelecekte, gezegenimizin yaşanamaz bir yer haline gelmesini engellemek için çalışmamız gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadele için daha fazla ve kolektif çaba göstermeliyiz. Arçelik olarak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Everest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkındalık yaratacağını ve insanları sorumluluk almaya teşvik edeceğini umuyoruz."

Verilen bilgiye göre, Arçelik, küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla faaliyet gösterdiği 150'ye yakın ülkede çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasına öncülük ederken, bu alanda farkındalığı artırmaya dönük projeleri hayata geçiriyor. Şirketin, 2025 yılına kadar karbon-nötr hale gelme hedefi bulunuyor.

Bireyleri ve şirketleri, günlük işlerinde küçük değişiklikler yaparak iklim değişikliğiyle mücadele etmeye davet eden Arçelik, bu kapsamda bireyler için şu önerilerde bulunuyor:

"Şirket ve hükümet liderlerini, iklim değişikliğiyle mücadelede cesur adımlar atmaya davet edin. Daha az et tüketip gıda israfından kaçınarak bilinçli tüketim yapın. İhtiyacınız olmayan şeyleri satın almayın. Ürün emisyonları, uzun tedarik zincirlerinden kaynaklanıyor. Bunları azaltma imkanımız ise büyük ölçüde satın alma kararlarımızla ilgili... Yeşil enerji çözümlerine geçiş yapın. İklim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve daha fazla tartışmaya katılın. Alışkanlıklarınızı değiştirdikçe size yakın kişiler de eylemlerini bu yönde değiştirecektir."

İş dünyasındaki liderler için de "Şirketinizde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratın ve sürdürülebilirlik odaklı bir kültür oluşturun. Şirketinizde karbon ayak izini azaltmak için net eylemler ve hedefler belirleyin. Çözümün bir parçası olan, sosyal fayda odaklı markalar yaratın. Tüketiciler, artık gezegenimizi kurtarmak söz konusu olduğunda daha fazla ödemeye istekli." önerilerinde bulunuluyor.

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