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Arçelik Mısır fabrikasının temelini attı

2012 yılından bu yana Mısır’da Beko markasıyla pazarlama ve satış faaliyetleri yürüten Arçelik, bu ülkede 100 milyon dolarlık yatırımla bir beyaz eşya üretim tesisinin temellerini attı. Şirket, yeni fabrika ile Ortadoğu ve Afrika bölgesine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

Arçelik Mısır fabrikasının temelini attı

Arçelik, Mısır'da yeni üretim tesisinin temelini attı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2012 yılında Beko markasıyla Mısır pazarına giren Arçelik’in, 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya üretim tesisi tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Yeni bölgesel üretim merkezi olması hedeflenen fabrikanın üretiminin yüzde 60’ından fazlasının, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere birçok bölgeye ihraç edilmesi planlanıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan, 114 bin metrekarelik alana sahip fabrika, 1,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Yıllık 250 milyon dolar ihracat potansiyeli olan fabrikada ilk aşamada soğutma ürünleri, kombi, fırın, ankastre ve ocak; ilerleyen dönemlerde ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretilecek.

7 Aralık 2022 tarihinde Kahire’de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreni; Türkiye’nin Mısır Büyükelçisi Salih Şen, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Ülke Müdürü Ümit Günel ve üst düzey devlet görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

'POTANSİYELİ YÜKSEK BİR PAZAR'

Törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Mısır yetkin iş gücü ve yatırım teşvikleriyle küresel şirketlere fırsatlar sunan potansiyeli yüksek bir pazar. Arçelik global büyüme yolculuğunda stratejik bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Mısır’da üretime geçmemiz bölgedeki uzun vadeli taahhütlerimizin güçlü şekilde arkasında durduğumuzun önemli bir göstergesi. Arçelik’in küresel pazarlarda edindiği zengin tecrübe ve sürdürülebilirlik vizyonuyla hayata geçireceği fabrikanın, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmiş üretim teknolojileri açısından bir model oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

'BÜYÜME HEDEFLERİMİZE İVME KAZANDIRACAK'

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise şunları söyledi: “Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Beko’nun, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde de bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Mısır, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile bölgedeki büyüme hedeflerimize ivme kazandıracak. Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız, su ve enerji verimliliği hedefi ve "sıfır atık” vizyonu ile faaliyet gösterecek. Arçelik olarak, yetkinliklerimizi Mısır’ın sunduğu fırsatlarla birleştirerek global konumumuzu daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz.

Üretimin yanı sıra modern perakende ve satış sonrası hizmet ağına da yatırım yapacak olan Arçelik, Mısır'daki 500 mağaza ve 83 hizmet noktasına ek olarak 250 yeni mağaza ve 50 yeni hizmet noktasını tüketicilerle buluşturacak.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Arçelik, Mısır’da temeli atılan fabrikayı da bu anlayış çerçevesinde inşa edecek. Fabrika, tüm dünyada geçerliliği bulunan yeşil bina sertifikası LEED’in altın standartlarına uygun olarak hayata geçirilecek. “Sıfır Atık” statüsünde faaliyet gösterecek fabrikanın çatısında da güneş panelleri yer alacak.

Arçelik, ‘gezegeni iyileştiren teknolojileri’ Afrika pazarındaki tüketicilerle buluşturarak sektörün yeşil dönüşümüne ve iklim krizi ile mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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