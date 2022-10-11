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Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF), Arçelik’in Romanya’daki çamaşır makinesi fabrikasını, 'Sustainability Lighthouse' unvanına layık gördü.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik’in Romanya’nın Ulmi kentinde bulunan fabrikası, söz konusu unvanı, Dünya Ekonomik Forumu'nun Endüstri 4.0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği 'Global Lighthouse Network'ü kapsamında elde etti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse Network’ü, üretim tesislerini, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürmek için Endüstri 4.0 teknolojilerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

2021'de GLN, verimlilik artışını çevre dostu ve Endüstri 4.0 odağındaki yenilikçi teknolojilerle gerçekleştiren üreticileri takdir etmek için yeni bir unvan olarak Sustainability Lighthouse'u tanıtmıştı.

Arçelik’in Arctic Ulmi fabrikasının, enerji ve su verimliliğini artırmak için son teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretim yaptığı kaydedildi.

‘2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYONU HEDEFLİYORUZ’

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Yenilenebilir enerjiye yapacağımız yeşil yatırımlarla, üretim süreçlerinin ve ürünlerimizin enerji verimliliğini artırarak 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ulmi işletmemiz bir laboratuvar niteliği taşıyor ve tüm Arçelik ekosistemine örnek teşkil ediyor. Ulmi’de sadece verimli üretim yapan bir endüstri 4.0 tesisi kurmayı hedeflemedik, aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunma kararlılığımızı ortaya koymak istedik” dedi.