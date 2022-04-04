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Arçelik'te üst düzey atama

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in Koç Holding CFO'su olarak atanması üzerine görevi Özkan Çimen üstlendi. 2012 yılında Arçelik ailesine katılan Özkan Çimen, Vergi ve Teşvik Yöneticisi, Fiyat Maliyet Analiz Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Kurumsal Risk Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü olarak çeşitli görevler almıştı

Arçelik'te üst düzey atama
HABERTURK.COM

Ev teknolojileri şirketi Arçelik'te üst düzey bir atama gerçekleşti. 7 yıldır Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Polat Şen'in Koç Holding CFO'su olarak atanmasıyla boşalan koltuğa Özkan Çimen geldi.

Arçelik bünyesinde finansman ve mali işler alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Özkan Çimen, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle Arçelik'te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Özkan Çimen, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılında Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı'nda Denetim Asistanı olarak iş hayatına başladı.

2002 -2008 yılları arasında Koçtaş'ta Mali işler Yöneticisi olarak görev aldı. 2009-2011 yılları arasında Best Buy Türkiye'de Finans Yöneticisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Arçelik ailesine katılan Özkan Çimen, Vergi ve Teşvik Yöneticisi, Fiyat Maliyet Analiz Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Kurumsal Risk Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü olarak çalıştı.

Çimen, 25 Şubat 2022 tarihinde alınan kararla, 1 Nisan 2022 tarihinde Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

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