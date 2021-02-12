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Arçelik'ten 1.2 milyar TL'lik tahvil ihracı

Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen tahvil ihracı TL cinsinden bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı reel sektör ihracı oldu.

Arçelik'ten 1.2 milyar TL'lik tahvil ihracı
HABERTURK.COM

Arçelik’in 1,2 milyar TL tutarındaki tahvil ihracında talep toplama 10 Şubat’ta tamamlanırken, işlem, TL cinsinden en yüksek tutarlı reel sektör ihracı olma özelliğini kazandı. Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil, 2 yıl vadeli ve TLREF referans faiziyle ihraç edildi.

Başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini belirten Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen; “Yurt içindeki üçüncü tahvil ihracımızı 1,2 milyar TL ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. TL cinsinden özel sektör tahvil piyasalarının bu ölçeğe erişmesinden ve Arçelik olarak bunun bir parçası olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Üçüncü işlemimizde rekor bir talep toplamak yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin de altını kuvvetli şekilde çizmiş oldu” dedi.

Şu ana kadar yurt içinde gerçekleşmiş en yüksek tutarlı reel sektör ihracına aracılık etmekten gurur duyduklarını ifade eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise “Nitelikli yatırımcılardan yoğun talep gören, çok geniş bir bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanına ulaşan işlem, TL cinsinden ürünlere olan ilginin arttığını da gösteriyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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