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Arçelik'ten sağlık sektörüne yeni ürün: Corensis Sağlık Kiosku

Sağlık sektörüne yatırım yapmaya devam eden Arçelik, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni cihazını sundu. Kullanıcıların tansiyon, EKG gibi temel ölçümlerini hızlı ve yardım almadan gerçekleştirmesini sağlayan Corensis Sağlık Kiosku, hastalar ve sağlık personellerinin temasını azaltarak, çıkan sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personelinin erişimine sunuyor.

Arçelik'ten sağlık sektörüne yeni ürün: Corensis Sağlık Kiosku
HABERTURK.COM

Arçelik, sağlık sektörüne yepyeni bir cihazı sundu. Yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, acil servislerde hastaların sağlık personelleri ile temasını azaltarak, oksijen satürasyonu, EKG, tansiyon, solunum, nabız, ateş, boy ve kilo gibi temel sağlık ölçümlerini yapabilmelerine imkân tanıyor, sonuçlarını otomatik ve anlık olarak sağlık personeli erişimine sunuyor.

Yeni cihaz hakkında bilgiler veren Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Corensis Sağlık Kiosku, Covid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan normalleşme sürecinde, sağlık çalışanlarının verimli çalışmasının sağlanması, hasta ile temasın minimumda tutulması ve hastaya en kısa sürede tanı konabilmesine destek olacak bir ürün. Nesnelerin interneti ve buna bağlı birçok akıllı sensör ve uygulama ile tele sağlık konusunda yenilikçi bir bakış açısı getiren Corensis Sağlık Kiosku ile hedefimiz, hastaların EKG, tansiyon gibi temel sağlık ölçümlerini kendi kendilerine gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Böylece hastaların temel sağlık ölçümlerini yapabildikleri, sağlık verilerini tek noktadan yönetebilecekleri ve hatta online doktor görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri sağlık noktaları olarak konumlayarak, Corensis Sağlık Kiosku’nu iş yerleri, aile sağlığı merkezleri, okullar, havalimanları, eczaneler gibi birçok farklı noktada kullanıma sunabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre sağlık personelleri, ölçüm sonuçlarını hastane yönetim sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor, böylece hastayla temas etmeden sonuçları yorumlayarak ilave testlere ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor. Intel’in Covid-19 ile mücadeleye yanıt veren teknoloji girişimlerini desteklemek üzere başlattığı “Intel Pandemic Response Technology Initiative” programı kapsamında tasarlanan Corensis’de Intel çipler kullanılıyor.

YAPAY ZEKA KULLANILARAK RAPORLANAN ÖLÇÜMLER

Corensis’in yüksek hassasiyetli medikal sensörleri yardımıyla alınan ölçümler, yapay zeka destekli akıllı algoritmalar ile analiz edilerek raporlanıyor. Sağlıkta otomasyon çözümleriyle vital ölçüm sürelerini kısaltılıyor ve insan hatası faktörünü kaldırarak standardizasyon sağlanıyor.

İş yerleri, okullar veya diğer benzeri alanlarda ise tele sağlık çözümü olarak, toplum açısından sağlık hizmetlerinin her yerden erişilebilir olmasını sağlayan bir alt yapıya sahip olan Corensis, böylece sağlık personeline uzaktan takip imkanı sağlarken, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasına, sağlık okur yazarlığının arttırılmasına ve önleyici sağlık bilincinin oluşturulmasına yardımcı oluyor.

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