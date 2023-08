Arçelik'ten tersine beyin göçü projesi Arçelik'in, beyin göçünü engellemek ve yurt dışında okuyan yetenekli gençlerin Türkiye'de kariyerlerine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürdüğü 'A Ticket for Your Future' programına bu yıl da Harvard, Yale, Oxford gibi üniversitelerden 20 öğrencinin katıldığı kaydedildi. 'Evde Net Sıfır Karbon' temasıyla yaratıcı projeler geliştiren öğrenciler, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ve Arçelik'in üst düzey yöneticileri ile Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü'nde bir araya geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi

