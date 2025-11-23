Archie Brown: Karakterimizi ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, galibiyeti değerlendirdi.

"KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Genç sol bek, "Takım performansıyla ilgili olarak çok iyiydik. Karakter koyduk ortaya. Zirve yarışında bugünkü galibiyet çok değerliydi. Tanrıya şükürler olsun, katkı sağladım. Ben değil tanrı bunu sağladı." dedi.

Archie Brown, "Sol bölgede kendimi konforlu hissediyorum. Başta farklı başlamıştık. Sonrasında değişiklik oldu. Neredeyse ihtiyaç duyulursa ben hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.