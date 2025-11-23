Habertürk
        Archie Brown: Karakterimizi ortaya koyduk - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown: Karakterimizi ortaya koyduk

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Karakterimizi ortaya koyduk" dedi.

        Giriş: 23.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:48
        "Karakterimizi ortaya koyduk"
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, galibiyeti değerlendirdi.

        "KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

        Genç sol bek, "Takım performansıyla ilgili olarak çok iyiydik. Karakter koyduk ortaya. Zirve yarışında bugünkü galibiyet çok değerliydi. Tanrıya şükürler olsun, katkı sağladım. Ben değil tanrı bunu sağladı." dedi.

        Archie Brown, "Sol bölgede kendimi konforlu hissediyorum. Başta farklı başlamıştık. Sonrasında değişiklik oldu. Neredeyse ihtiyaç duyulursa ben hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

